ЗАМАНА - В Дагестан поступила однокомпонентная вакцина

В Дагестан поступила однокомпонентная вакцина

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09 апреля, 2021. Пятница 16:35
В Дагестан поступила однокомпонентная вакцина

В Дагестан поставлено более 1 600 доз однокомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона».

В Дагестан поступила однокомпонентная вакцина
Вакцинация

На данный момент, препарате находится на складе и в ближайшее время будет распределен и направлен в прививочные пункты. Подчеркнём, на сегодняшний день в Дагестане от коронавируса вакцнировалось уже около 40 тысяч человек. Записаться на вакцинацию можно перейдя на сайт "Госуслуг" по ссылке, обратившись в свою поликлинику или же позвонив в call-центр по короткому номеру 122.

 

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