В Дагестан поступила однокомпонентная вакцина

На данный момент, препарате находится на складе и в ближайшее время будет распределен и направлен в прививочные пункты. Подчеркнём, на сегодняшний день в Дагестане от коронавируса вакцнировалось уже около 40 тысяч человек. Записаться на вакцинацию можно перейдя на сайт "Госуслуг" по ссылке, обратившись в свою поликлинику или же позвонив в call-центр по короткому номеру 122.