Минздрав РД открыл еще два стационарных пункта вакцинации от коронавируса

Два стационарных пункта вакцинации от коронавируса открылись по инициативе Минздрава РД – один из них в центре Махачкалы на площади Ленина, в здании ДГМУ (прикреплен к РКБ 2), второй – в участковой больнице пос. Сулак (прикреплен к ГКБ № 1 Махачкалы).

Также будут функционировать два мобильных пункта вакцинации от COVID-19, которые будут выезжать для иммунизации организованных коллективов.

В данный момент число стационарных пунктов вакцинации в городах и селах Дагестана увеличилось до 82, а мобильных – до 47.

В республику поступила дополнительная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V», общее количество завезенной в регион вакцины (с прошлого года) составляет 63 392 дозы. Число вакцинированных от коронавируса составляет 33 342 человека.