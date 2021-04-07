ЗАМАНА - Минздрав РД открыл еще два стационарных пункта вакцинации от коронавируса

Минздрав РД открыл еще два стационарных пункта вакцинации от коронавируса

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07 апреля, 2021. Среда 22:26
Минздрав РД открыл еще два стационарных пункта вакцинации от коронавируса

Два стационарных пункта вакцинации от коронавируса открылись по инициативе Минздрава РД  – один из них в центре Махачкалы на площади Ленина, в здании ДГМУ (прикреплен к РКБ 2), второй – в участковой больнице пос. Сулак (прикреплен к ГКБ № 1 Махачкалы).

Также будут функционировать два мобильных пункта вакцинации от COVID-19, которые будут выезжать для иммунизации организованных коллективов.

В данный момент число стационарных пунктов вакцинации в городах и селах Дагестана увеличилось до 82, а мобильных – до 47.

В республику поступила дополнительная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V», общее количество завезенной в регион вакцины (с прошлого года) составляет 63 392 дозы. Число вакцинированных от коронавируса составляет 33 342 человека.

Минздрав РД открыл еще два стационарных пункта вакцинации от коронавируса
Вакцинация

 

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