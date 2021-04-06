Распоряжением Минздрава Россия определена еще одна наиважнейшая категория вакцинопрофилактики против вируса Covid-19.
Министерство здравоохранения РФ считает целесообразным заранее предусмотреть вакцинопрофилактику лиц, которые работают вахтовым способом. Стоит отметить, что по данным оперативного штаба на 5 апреля, в республике вакцинацию прошли 33 342 человека.
Прививки от коронавируса вахтовики в Дагестане получат заранее
- Автор Хадижат
- 06 апреля, 2021. Вторник 06:25
Людям, которые работают вахтовым способом, будут ставить прививки против коронавирусной инфекции по месту постоянного жительства, до прибытия к месту работы.
Распоряжением Минздрава Россия определена еще одна наиважнейшая категория вакцинопрофилактики против вируса Covid-19.
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