ЗАМАНА - Прививки от коронавируса вахтовики в Дагестане получат заранее

Прививки от коронавируса вахтовики в Дагестане получат заранее

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06 апреля, 2021. Вторник 06:25
Прививки от коронавируса вахтовики в Дагестане получат заранее

Людям, которые работают вахтовым способом, будут ставить прививки против коронавирусной инфекции по месту постоянного жительства, до прибытия к месту работы.

Прививки от коронавируса вахтовики в Дагестане получат заранее
Вакцинация

Распоряжением Минздрава Россия определена еще одна наиважнейшая категория вакцинопрофилактики против вируса Covid-19.
Министерство здравоохранения РФ считает целесообразным заранее предусмотреть вакцинопрофилактику лиц, которые работают вахтовым способом. Стоит отметить, что по данным оперативного штаба на 5 апреля, в республике вакцинацию прошли 33 342 человека.

 

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