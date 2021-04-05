В Сан-Марино образовалась очередь из желающих привиться российской вакциной

Врачи Сан-Марино сообщили об ажиотажном спросе на российскую вакцину «Спутник V». По заверениям медиков, привиться россиской вакциной хотят не только жители одного из самых маленьких государств мира, но и жители других стран и республик.

Так, например, зарегистрированы сотни желающих приехать в Сан-Марино с целью привиться вакциной "Спутник V" из соседней Италии, так как на родине у итальянцев есть проблемы с препаратами против COVID-19, одобренными Европейским агентством по лекарствам. В Сан-Марино же таких проблем нет, российская вакцина поступила туда еще в феврале, так как страна не является членом ЕС.