Сделать вакцину от коронавируса теперь можно и в выходной день

Для удобства дагестанцев, вакцинацию от коронавируса в новых мобильных пунктах можно сделать в выходные дни.

Отметим, что один из пунктов находится в районе площади, недалеко от ректората ДГМУ (ул. Ленина, 1) а второй на базе корпуса университета, что по адресу Шамсулы Алиева, 1. Для того, чтобы получить прививку, желающему необходимо взять с собой паспорт, медполис и СНИЛС.