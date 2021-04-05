ЗАМАНА - Сделать вакцину от коронавируса теперь можно и в выходной день

Сделать вакцину от коронавируса теперь можно и в выходной день

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05 апреля, 2021. Понедельник 00:05
Сделать вакцину от коронавируса теперь можно и в выходной день

В Махачкале, на базе Дагестанского Государственного Медицинского Университета открыты два дополнительных мобильных прививочных пункта.

Сделать вакцину от коронавируса теперь можно и в выходной день
Вакцинация

Для удобства дагестанцев, вакцинацию от коронавируса в новых мобильных пунктах можно сделать в выходные дни.
Отметим, что один из пунктов находится в районе площади, недалеко от ректората ДГМУ (ул. Ленина, 1) а второй на базе корпуса университета, что по адресу Шамсулы Алиева, 1. Для того, чтобы получить прививку, желающему необходимо взять с собой паспорт, медполис и СНИЛС.

 

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