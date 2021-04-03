В Махачкале появились еще два мобильных пункта вакцинации от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 станет более доступной для горожан. Теперь можно сделать прививку и в выходные дни. Два мобильных пункта были организованы Минздравом Дагестана при Медицинском университете.

«Сегодня и завтра можно будет пройти первый этап вакцинации. А 24 и 25 апреля получить второй компонент вакцины. Мобильные пункты ждут горожан по адресам: пл. Ленина, 1 (рядом с ректоратом ДГМУ) с 10:00 до 18:00 и ул. Шамсулы Алиева, 1 (биокорпус ДГМУ) - с 10:00 до 15:00», – сообщает пресс-служба ведомства.

Глава регионального Минздрава Татьяна Беляева отметила занятость многих граждан в будние дни, в связи с этим, при поддержке ректора ДГМУ Сулеймана Маммаева, им предоставили возможность вакцинироваться в выходные дни.

В пресс-службе напомнили, что вакцина бесплатна, для ее получения необходимо иметь при себе паспорт, медполис и СНИЛС.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в республике уже 31 711 жителей получило прививку от COVID-19.