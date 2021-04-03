ЗАМАНА - Вакцину от COVID-19 в виде капель для носа испытают в России

Вакцину от COVID-19 в виде капель для носа испытают в России

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03 апреля, 2021. Суббота 00:18
Вакцину от COVID-19 в виде капель для носа испытают в России

В России начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что уже получен патент на назальную вакцину. «Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», - отметил Гинцбург.

 

Директор центра также заявил, что до конца лета от коронавируса будут привиты 60% граждан России.

В феврале стало известно, что в Москве проведут три фазы клинических испытаний назального варианта вакцины «Спутник V».

Вакцину от COVID-19 в виде капель для носа испытают в России
Вакцинация

 

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