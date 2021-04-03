Вакцину от COVID-19 в виде капель для носа испытают в России

В России начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что уже получен патент на назальную вакцину. «Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», - отметил Гинцбург.

Директор центра также заявил, что до конца лета от коронавируса будут привиты 60% граждан России.

В феврале стало известно, что в Москве проведут три фазы клинических испытаний назального варианта вакцины «Спутник V».