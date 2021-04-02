В ауле Марага к вакцинации призвали с минарета

В Дагестане вакцинацию прошли 30 тысяч граждан. Врачи мобильного пункта выезжают даже в горные села. Медбригады выбирают аулы, где нет фельдшеров. В ауле Марага к иммунизации жителей призвал местный имам, об этом сообщают "Известия".

Призыв с минарета услышали даже в соседних аулах. Несколько человек шли пешком 30 минут чтобы привиться.

Большая часть желающих вакцинироваться пожилые люди.

"Мне 90 лет, хочу до 100 дожить, поэтому пришел, прошу помощи у врачей наших", - говорит Наврузбек Салихов. Ему, в силу возраста, односельчане уступили право привиться первым. Перед прививкой граждане проходят анкетирование и осмотр. Заодно жители села могут пройти консультацию у доктора. За сутки медики успевают принять несколько десятков человек.