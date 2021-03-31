Преподаватели и сотрудники ДГТУ проходят вакцинацию от COVID-19

Всероссийскую акцию от COVID-19 поддержали сотрудники и преподавательский состав Дагестанского государственного технического университета. Под руководством ректора Нурмагомеда Суракатова 30 марта в университете прошел первый этап вакцинации.

Ректор отметил важность данного мероприятия: «Так мы можем чувствовать себя спокойно и более свободно, и продолжать свою работу. Я лично сам решил пройти вакцинацию, не могу позволить себе ставить под угрозу их здоровье. Особо хочу подчеркнуть профессионализм, который проявляет медицинский персонал в это непростое время», – прокомментировал он.