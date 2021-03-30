В Дагестане на 30 марта вакцинировано 26947 человек

Автор Хадижат

В Дагестане на 30 марта вакцинировано 26947 человек. Лидерами по количеству вакцинированных в регионе являются города Махачкала, Буйнакск и Дагестанские огни.