Напомним, что записаться на вакцинацию можно перейдя на сайт "Госуслуг", обратившись в свою поликлинику или же позвонив в call-центр по короткому номеру 122.
В Дагестане на 30 марта вакцинировано 26947 человек
- Автор Хадижат
- 30 марта, 2021. Вторник 11:46
В Дагестане на 30 марта вакцинировано 26947 человек. Лидерами по количеству вакцинированных в регионе являются города Махачкала, Буйнакск и Дагестанские огни.
Последнее от Хадижат
- Карнавал искусств
- В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна
- В Цахуре открыт временный проезд
- Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых
- Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых