Ветеран МВД Осман Гамидов призвал не бояться вакцинации от Covid – 19

Осман Гаджиевич заболел короновирусом в апреле прошлого года. Он в начале болезни лечился дома , потом с ухудшением состояния здоровья вынужден был лечь в больницу.

- Благодаря, усердной работы медицинского персонала нашей больницы, во главе Али Багомедовым меня спасли от этой коварной болезни, - говорит Осман Гаджиевич.

Как только в Осман Гаджиевич узнал о том , что в районную больницу поступила вакцина от коронавируса, он не раздумывая пошёл ставить вакцину. Он уже сделал и второй компонент этой вакцины . По его словам, после первой вакцины он никаких признаков недомогания не почувствовал , а после второй вакцины к вечеру второго дня немного поднялась температура тела, был озноб. К утру он чувствовал себя хорошо.

- Я полностью доверяю Российским учёным, которые произвели эту вакцину , и у меня нет никаких сомнений в её эффективности . Я призываю всех поставит вакцину от коронавируса, так как более эффективного метода по профилактике от Covid – 19, я не вижу.