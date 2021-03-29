ЗАМАНА - Ветеран МВД Осман Гамидов призвал не бояться вакцинации от Covid – 19

Ветеран МВД Осман Гамидов призвал не бояться вакцинации от Covid – 19

Автор
29 марта, 2021. Понедельник 17:55
Ветеран МВД Осман Гамидов призвал не бояться вакцинации от Covid – 19

Осман Гаджиевич заболел короновирусом в апреле прошлого года.  Он в начале болезни лечился дома , потом с ухудшением состояния здоровья вынужден был лечь в больницу. 

Ветеран МВД Осман Гамидов призвал не бояться вакцинации от Covid – 19
Вакцинация

- Благодаря,  усердной работы медицинского персонала  нашей  больницы, во главе Али Багомедовым  меня спасли от этой коварной болезни, - говорит Осман Гаджиевич.

 Как только в Осман Гаджиевич узнал о том , что в районную больницу поступила вакцина от коронавируса, он не раздумывая пошёл ставить вакцину. Он уже сделал и второй компонент этой вакцины . По его словам, после первой вакцины он никаких признаков недомогания не почувствовал , а после второй вакцины к вечеру второго дня  немного поднялась температура тела, был озноб. К утру он чувствовал себя хорошо. 

- Я полностью доверяю Российским учёным, которые произвели эту  вакцину , и у меня нет никаких сомнений в её эффективности . Я призываю всех поставит вакцину от коронавируса, так как более эффективного метода по профилактике от Covid – 19, я не вижу. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top