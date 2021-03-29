ЗАМАНА - Сотрудники Минздрава Дагестана привились от коронавируса

Сотрудники Минздрава Дагестана привились от коронавируса

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29 марта, 2021. Понедельник 12:15
Сотрудники Минздрава Дагестана привились от коронавируса

 Сотрудники республиканского Минздрава привились от COVID-19. Многие из них перенесли коронавирусную инфекцию еще в пик пандемии и во время «второй волны», а теперь решили обезопасить себя и близких от опасного вируса.

Сотрудники Минздрава Дагестана привились от коронавируса
Вакцинация

Надо отметить, что руководство ведомства и ряд ведущих специалистов уже вакцинировались ранее. Они были в числе первых прошедших вакцинацию в республике. «Я видела, какие осложнения могут быть от данного заболевания. К тому же, сегодня сохраняется риск повторного заболевания и чтобы не допустить повторного заражения, я решила привиться и рекомендую сделать это всем» говорит Главный эксперт Минздрава РД Рита Мурачуева.

Отметим, что в настоящий момент в республике вакцинацию прошли более 26 053 человек. Записаться на вакцинацию можно перейдя на сайт "Госуслуг" по ссылке, обратившись в свою поликлинику или же позвонив в call-центр по короткому номеру 122.

 

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