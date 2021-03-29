ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе продолжается вакцинация жителей

В Хасавюртовском районе продолжается вакцинация жителей

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29 марта, 2021. Понедельник 08:22
В Хасавюртовском районе продолжается вакцинация жителей

Центральная больница Хасавюртовского района получила еще одну партия вакцины от коронавируса "ГамКовидВак". На этот раз, в район поставлено около 300 доз.

В Хасавюртовском районе продолжается вакцинация жителей
Вакцинация

«Сейчас в районе вакцинопрофилактику интенсивно проходят жители района, государственные служащие, сотрудники структурных подразделений, также работники территориальных республиканских и федеральных органов власти, работники органов охраны правопорядка, МЧС и пожарной части. Критериями вакцинопрофилактики является обязательный подготовительный осмотр у доктора, по итогам которого принимается решение о вакцинопрофилактие", - подчеркнул главврач ЦРБ Шамиль Минатулаев. 

 

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