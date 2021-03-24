ЗАМАНА - Год назад в Дагестане был подтвержден первый случай заболевания COVID-19

Год назад в Дагестане был подтвержден первый случай заболевания COVID-19

Автор
24 марта, 2021. Среда 22:28
Год назад в Дагестане был подтвержден первый случай заболевания COVID-19

Первым официально подтверждённым пациентом стал Депутат Народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев.

Год назад в Дагестане был подтвержден первый случай заболевания COVID-19
Вакцинация

«Я загрипповал, пришел в пятницу домой и слег. Попросил жену и детей быть осторожнее, не хотелось их заразить. Но буквально на второй день, в субботу, я понял, что что-то не так. Температура 37,5. Ломит тело, как-будто 39. Кашель, болит голова. И что насторожило больше всего, это слово, которое я позже узнал аносмия. Это полная потеря обоняния. Такого не было у меня за мои 38 лет никогда», - вспоминает Тимур. 

Сегодня в Дагестане отмечается положительная динамика в борьбе с коронавирусом, во многом, благодаря активной вакцинации населения. На 24 марта, в республике вакцинировано 25 279 человек.

Записаться на вакцинацию можно на портале  "Госуслуги", обратившись в свою поликлинику или же позвонив в сall-центр по вопросам коронавируса по номеру 122.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top