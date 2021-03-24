Год назад в Дагестане был подтвержден первый случай заболевания COVID-19

«Я загрипповал, пришел в пятницу домой и слег. Попросил жену и детей быть осторожнее, не хотелось их заразить. Но буквально на второй день, в субботу, я понял, что что-то не так. Температура 37,5. Ломит тело, как-будто 39. Кашель, болит голова. И что насторожило больше всего, это слово, которое я позже узнал аносмия. Это полная потеря обоняния. Такого не было у меня за мои 38 лет никогда», - вспоминает Тимур.

Сегодня в Дагестане отмечается положительная динамика в борьбе с коронавирусом, во многом, благодаря активной вакцинации населения. На 24 марта, в республике вакцинировано 25 279 человек.

Записаться на вакцинацию можно на портале "Госуслуги", обратившись в свою поликлинику или же позвонив в сall-центр по вопросам коронавируса по номеру 122.