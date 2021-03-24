В своей статье, автор Магомед Батыров делится с читателями мнением о результатах борьбы с коронавирусом в мире.
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В сетевом издании «Дагестанская правда» вышла публикация под заголовком: «Кажется, Америка заигралась».
В своей статье, автор Магомед Батыров делится с читателями мнением о результатах борьбы с коронавирусом в мире.
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