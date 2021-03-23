ЗАМАНА - Руководитель министерства промышленности и торговли РД Низам Халилов привился от коронавируса

Руководитель министерства промышленности и торговли РД Низам Халилов привился от коронавируса

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23 марта, 2021. Вторник 08:27
Руководитель министерства промышленности и торговли РД Низам Халилов привился от коронавируса

Врио министра промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов привился от коронавируса. Для него это уже второй этап вакцинации. Руководитель ведомства уверен, вакцинация пока единственный способ обезопасить себя и своих близких. Вместе с ним решили привиться и сотрудники министерства.

Руководитель министерства промышленности и торговли РД Низам Халилов привился от коронавируса
Вакцинация

Перед введением препарата им всем, как и положено, померили температуру, давление, сатурацию. Предварительно были проведены тесты на наличие антител к коронавирусу в организме. Все вакцинировавшие перенесли этот процесс легко, никаких побочных реакций не было. Как говорит Низам Халилов, вопрос прививаться от коронавируса или нет перед ним не стоял. «Решил я ее сделать потому, что чувствую ответственность перед семьей, перед обществом. Надеюсь, мой пример сподвигнет дагестанцев позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких», подчеркнул руководитель ведомства.

 

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