ЗАМАНА - В Новолакском районе использовано 400 доз вакцины от коронавируса

В Новолакском районе использовано 400 доз вакцины от коронавируса

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23 марта, 2021. Вторник 00:16
В Новолакском районе использовано 400 доз вакцины от коронавируса

В Новолакском районе было использовано 400 доз вакцины кот коронавируса. Первыми вакцинопрофилактику прошли сотрудники сферы здравоохранения, преподаватели, работники администрации, сотрудники сельских администраций, а также выразившие желание жители района.

В Новолакском районе использовано 400 доз вакцины от коронавируса
Вакцинация

Отметим, также, в ЦРБ Новолакского района прошли вакцинопрофилактику и военные Костромской области, несущие службу на границе Республики Дагестан и Чеченской республики.

 

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