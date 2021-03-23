Отметим, также, в ЦРБ Новолакского района прошли вакцинопрофилактику и военные Костромской области, несущие службу на границе Республики Дагестан и Чеченской республики.
В Новолакском районе использовано 400 доз вакцины от коронавируса
- Автор Хадижат
- 23 марта, 2021. Вторник 00:16
В Новолакском районе было использовано 400 доз вакцины кот коронавируса. Первыми вакцинопрофилактику прошли сотрудники сферы здравоохранения, преподаватели, работники администрации, сотрудники сельских администраций, а также выразившие желание жители района.