Более 23 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Эти сведения приводит министерство здравоохранения РД в разделе «Вакцинация» на веб-сайте «Мой Дагестан» по состоянию на 22 марта.

Обращаем ваше внимание, что информация в разделе «Вакцинация» каждый день обновляется ведомством и отражает настоящую картину проведения вакцинопрофилактики в регионе.

Напомним, вакцинация является бесплатным и добровольным решением обезопасить себя и своих близких от тяжело вируса.

Согласно рейтингу портала "Мой Дагестан", лидерами в республике по вакцинации являются такие города как Махачкала, Буйнакск и Дагестанские огни.