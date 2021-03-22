ЗАМАНА - Более 23 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

Более 23 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

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22 марта, 2021. Понедельник 17:16
Более 23 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

На сегодняшний день, в Дагестане более 23 тысяч жителей региона прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Более 23 тысяч дагестанцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции
Вакцинация

Эти сведения  приводит министерство здравоохранения РД в разделе «Вакцинация» на веб-сайте «Мой Дагестан» по состоянию на 22 марта.
Обращаем ваше внимание, что информация в разделе «Вакцинация» каждый день обновляется ведомством и отражает настоящую картину проведения вакцинопрофилактики в регионе.
Напомним, вакцинация является бесплатным и добровольным решением обезопасить себя и своих близких от тяжело вируса.
Согласно рейтингу портала "Мой Дагестан", лидерами в республике по вакцинации являются такие города как Махачкала, Буйнакск и Дагестанские огни.

 

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взяты из открытых источников
 

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