ЗАМАНА - Почему я записался на вакцинацию через Госуслуги

Почему я записался на вакцинацию через Госуслуги

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22 марта, 2021. Понедельник 16:31
Почему я записался на вакцинацию через Госуслуги

В век интернета и цифровых технологий разработка единой программы для записи к врачу стала актуальной и особенной востребованной. Чтобы не отстаивать очередь в регистратуре, сэкономить время гражданам Российской Федерации, в программу Госуслуги внедрили функцию записи к врачу.

Почему я записался на вакцинацию через Госуслуги
Вакцинация

Всего 5 минут, и вы уже записаны к вашему доктору. В период распространения коронавирусной инфекции, на портале появилась возможность также записаться на вакцинацию от коронавируса.

Одним из дагестанцев, записавшихся на вакцинацию через портал "Госуслуги" стал дагестанский предприниматель Муртуз Гамзатов.

«Госуслугами» мне пользоваться не в новинку. Жена давно записывает так детей на прием к врачу. Поэтому, когда узнал, что записаться на вакцинацию можно через интернет, сразу понял, что это наш вариант. Удобно, не нужно тратить время на очередь, не придется лишний раз контактировать с людьми. Все просто, удобно.
Хотелось бы, чтобы портал госуслуг развился до такого уровня, когда все процедуры получения документов, любых справок на сайте занимала бы не больше пяти минут. Примерно столько ушло на то, чтобы записаться на вакцинацию. Хочется, чтобы любой пожилой человек мог сам отправить заявку на получение или замену каких-то документов, через сайт. Это очень удобно", - подчеркивает предприниматель.

Отметим, что в настоящий момент в республике вакцинацию прошли 23 тысячи 712 человек. Записаться на вакцинацию с помощью сайта "Госуслуг" можно перейдя по ссылке

 

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