Депутаты НС РД прививаются от коронавируса

Защититься от коронавирусной инфекции поможет прививка. К всеобщей вакцинации от COVID-19 присоединились депутаты и сотрудники Аппарата Народного собрания. Пришли те, у кого после предварительного тестирования на наличие антител, в крови их не оказалось.

На вакцинацию пришел и депутат Тимур Гусаев. Напомним, он одним из первых перенес болезнь в начале прошлого года и подробно рассказывал о течении болезни в социальных сетях. «Почти год прошел с того момента, как я переболел, все это время я периодически отслеживал количество антител в организме. Вероятность заражения растет, количество антител уменьшается. Я не хочу повторения, поэтому, не смотря на то, что общие темпы заболевания в республике снижается, я принял решение вакцинироваться и порекомендовал бы всем пойти на этот шаг, так как впереди нас ждет весна, период частых болезней», говорит депутат.