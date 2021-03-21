ЗАМАНА - Руководитель Главного бюро МСЭ по РД Шамиль Рамазанов прошёл вакцинацию от COVID-19

Руководитель Главного бюро МСЭ по РД Шамиль Рамазанов прошёл вакцинацию от COVID-19

Автор
21 марта, 2021. Воскресенье 09:28
Руководитель Главного бюро МСЭ по РД Шамиль Рамазанов прошёл вакцинацию от COVID-19 Руководитель Главного бюро МСЭ по РД Шамиль Рамазанов прошёл вакцинацию от COVID-19

 Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошел  руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Шамиль Рамазанов. 

Руководитель Главного бюро МСЭ по РД Шамиль Рамазанов прошёл вакцинацию от COVID-19
Вакцинация

Напомним, что между первым и вторым этапом вакцинации 21 день.  За данный период, по словам Рамазанова, никаких побочных явлений вакцины он не почувствовал.  «Сегодня вместе со мной вакцинацию от COVID-19 прошли мои родители. Каждому из нас очень важно объяснить и помочь нашим старшим защитить себя от опасных осложнений коронавируса, которые чаще всего возникают именно в старшей возрастной группе» - заявил Шамиль Рамазанов. также глава бюро МСЭ подчеркнул, что в самый пик пандемии сотрудники службы добровольно  вызвались помогать врачам и находились рядом с ним, на передовой борьбы с опасным вирусом. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top