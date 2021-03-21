Напомним, что между первым и вторым этапом вакцинации 21 день. За данный период, по словам Рамазанова, никаких побочных явлений вакцины он не почувствовал. «Сегодня вместе со мной вакцинацию от COVID-19 прошли мои родители. Каждому из нас очень важно объяснить и помочь нашим старшим защитить себя от опасных осложнений коронавируса, которые чаще всего возникают именно в старшей возрастной группе» - заявил Шамиль Рамазанов. также глава бюро МСЭ подчеркнул, что в самый пик пандемии сотрудники службы добровольно вызвались помогать врачам и находились рядом с ним, на передовой борьбы с опасным вирусом.
Руководитель Главного бюро МСЭ по РД Шамиль Рамазанов прошёл вакцинацию от COVID-19
- Автор Хадижат
- 21 марта, 2021. Воскресенье 09:28
Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошел руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Шамиль Рамазанов.
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