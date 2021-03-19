Опросив тех, кто прошел первый этап вакцинации, выяснилось, что граждане, выразившие свою активную позицию, готовы пройти процедуру снова, получив второй компонент вакцины Спутник – V.
«Доверяю медицине. Считаю, что только с помощью вакцинации можно победить этот страшный недуг», - поделился мнением один из прохожих, отвечающий на вопрос о том, что именно побудило его на участие в массовом мероприятии.
Другой проходий отметил, что ему больно смотреть на то, как умирают люди. «Понял, что нужно как-то пытаться остановить это», - резюмировал махачкалинец.