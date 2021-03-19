Жители Дагестана готовы к продолжению вакцинации

Об этом стало ясно по итогам опроса среди тех, кто все-таки решился на прохождение вакцинации, процедура которой ведется активными темпами по всей территории республики.

Опросив тех, кто прошел первый этап вакцинации, выяснилось, что граждане, выразившие свою активную позицию, готовы пройти процедуру снова, получив второй компонент вакцины Спутник – V.

«Доверяю медицине. Считаю, что только с помощью вакцинации можно победить этот страшный недуг», - поделился мнением один из прохожих, отвечающий на вопрос о том, что именно побудило его на участие в массовом мероприятии.

Другой проходий отметил, что ему больно смотреть на то, как умирают люди. «Понял, что нужно как-то пытаться остановить это», - резюмировал махачкалинец.