ЗАМАНА - Жители Дагестана готовы к продолжению вакцинации

Жители Дагестана готовы к продолжению вакцинации

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19 марта, 2021. Пятница 16:15
Жители Дагестана готовы к продолжению вакцинации

Об этом стало ясно по итогам опроса среди тех, кто все-таки решился на прохождение вакцинации, процедура которой ведется активными темпами по всей территории республики.

Жители Дагестана готовы к продолжению вакцинации
Вакцинация

Опросив тех, кто прошел первый этап вакцинации, выяснилось, что граждане, выразившие свою активную позицию, готовы пройти процедуру снова, получив второй компонент вакцины Спутник – V.

«Доверяю медицине. Считаю, что только с помощью вакцинации можно победить этот страшный недуг», - поделился мнением один из прохожих, отвечающий на вопрос о том, что именно побудило его на участие в массовом мероприятии.

Другой проходий отметил, что ему больно смотреть на то, как умирают люди. «Понял, что нужно как-то пытаться остановить это», - резюмировал махачкалинец.

 

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