ЗАМАНА - Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе

Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе

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18 марта, 2021. Четверг 16:46
Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе

Мобильная бригада посетила село Кища, где на добровольную вакцинацию были приглашены жители села. 

Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе
Вакцинация

В наличии у бригады находилось 40 доз двухкомпонентного препарата «Гам-Ковид-Вак». В первую очередь, вакцинацию прошли медицинские работники, учителя, воспитатели, социальные работники а также пациенты старшего возраста. 

 

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