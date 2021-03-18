В наличии у бригады находилось 40 доз двухкомпонентного препарата «Гам-Ковид-Вак». В первую очередь, вакцинацию прошли медицинские работники, учителя, воспитатели, социальные работники а также пациенты старшего возраста.
Передвижной прививочный пункт начал свою работу в Дахадаевском районе
- Автор Хадижат
- 18 марта, 2021. Четверг 16:46
Мобильная бригада посетила село Кища, где на добровольную вакцинацию были приглашены жители села.
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