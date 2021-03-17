В Дагестане 400 сотрудников военкоматов вакцинируются от COVID-19

400 военнослужащих и сотрудников гражданского персонала военкоматов республики в скором времени пройдут вакцинопрофилактику от коронавируса продуктам "Спутник V".

На сегодняшний день, компонентами вакцины уже привиты 125 служащих призывных комиссий региона. Вакцинопрофилактика проводится на базе подразделений окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений. Уточним, что вакцинация проводится с письменного согласия вакцинируемых. После введения продукта на протяжении 30-ти минут все пациенты находятся под контролем докторов.