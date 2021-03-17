На сегодняшний день, компонентами вакцины уже привиты 125 служащих призывных комиссий региона. Вакцинопрофилактика проводится на базе подразделений окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений. Уточним, что вакцинация проводится с письменного согласия вакцинируемых. После введения продукта на протяжении 30-ти минут все пациенты находятся под контролем докторов.
В Дагестане 400 сотрудников военкоматов вакцинируются от COVID-19
- Автор Хадижат
- 17 марта, 2021. Среда 16:17
400 военнослужащих и сотрудников гражданского персонала военкоматов республики в скором времени пройдут вакцинопрофилактику от коронавируса продуктам "Спутник V".