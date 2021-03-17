Магомед, 30 лет (предприниматель)
Я узнал о том, что появилась первая вакцина в поликлинике, ну и сразу пошел. Не стал вдаваться в подробности, изучать. Видел в соц.сетях, конечно, что наши ученые изобрели ее, и решил довериться. Другого способа обезопасить себя все равно не было.
Люди всегда делились на тех, кто против прививок, и кто за. Это извечный спор. Но я решил позаботиться о тех, кто эту инфекцию возможно перенесет сложнее, чем я. Мои родители, бабушки. Чем быстрее начнется масштабная вакцинация, тем больше жизней нам удастся сохранить.
Саид, 20 лет (студент)
Я понимал, что могу заразить своих родителей и близких, с которыми живу, так как они все в зоне риска. Поэтому и решил привиться.
Сам укол не был болезненным, только чуть плечо болело, но сказали что это нормально и я не переживал. Плюсов от прививки много, я спокойно общаюсь с близкими, а сейчас даже могу выехать заграницу, так как вакцинирован. Это отлично.
Камиль, 25 лет (фотограф)
Коронавирусом уже переболели мои родители. Я прививок не боюсь, каждый год делаю от гриппа. Решил сделать ее и в этот раз, тем более по работе часто встречаюсь с людьми. Не могу других подвергать опасности, пусть даже и большинство моих клиентов это молодежь. Но у них есть близкие, родственники, которые могут это перенести тяжелее, чем мы.
Аида, 27 лет (учитель)
Конечно, я долго думала о вакцинации советовалась со знакомыми, с медиками. Слышала, что кто-то уже сделал прививку. Решилась пойти и тоже привиться. Мне кажется, что я так внесла свой маленький вклад в то, что мы этот коронавирус победим несколько быстрее. Мне стало спокойнее от мысли, что я что-то сделала.
Мадина, 30 лет (косметолог)
Почему-то делать вакцину было страшновато. Сначала я не хотела. Но потом вспоминала, сколько людей похоронили мои близкие люди. У моей подруги скончался отец, у друзей мужа тоже были потери, у одного мама ушла, у другого бабушка. И еще люди, и еще… И тогда мы с супругом обсудили это и решили привиться. Он мне сказал: «Я не знаю тех, кто умер от вакцины, а вот тех, кто умер от ковида знаю». Я не нашла что ему ответить.