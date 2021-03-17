Он мне сказал: «Я не знаю тех, кто умер от вакцины, а вот тех, кто умер от ковида знаю»

Большинство вакцинировавшихся от коронавируса россиян привились, потому что устали бояться за свое здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф. Мы решил выяснить у дагестанцев, прошедших вакцинацию, чем они руководствовались, принимая данное решение и почему вакцинация сегодня так важна.

Магомед, 30 лет (предприниматель)

Я узнал о том, что появилась первая вакцина в поликлинике, ну и сразу пошел. Не стал вдаваться в подробности, изучать. Видел в соц.сетях, конечно, что наши ученые изобрели ее, и решил довериться. Другого способа обезопасить себя все равно не было.

Люди всегда делились на тех, кто против прививок, и кто за. Это извечный спор. Но я решил позаботиться о тех, кто эту инфекцию возможно перенесет сложнее, чем я. Мои родители, бабушки. Чем быстрее начнется масштабная вакцинация, тем больше жизней нам удастся сохранить.

Саид, 20 лет (студент)

Я понимал, что могу заразить своих родителей и близких, с которыми живу, так как они все в зоне риска. Поэтому и решил привиться.

Сам укол не был болезненным, только чуть плечо болело, но сказали что это нормально и я не переживал. Плюсов от прививки много, я спокойно общаюсь с близкими, а сейчас даже могу выехать заграницу, так как вакцинирован. Это отлично.

Камиль, 25 лет (фотограф)

Коронавирусом уже переболели мои родители. Я прививок не боюсь, каждый год делаю от гриппа. Решил сделать ее и в этот раз, тем более по работе часто встречаюсь с людьми. Не могу других подвергать опасности, пусть даже и большинство моих клиентов это молодежь. Но у них есть близкие, родственники, которые могут это перенести тяжелее, чем мы.

Аида, 27 лет (учитель)

Конечно, я долго думала о вакцинации советовалась со знакомыми, с медиками. Слышала, что кто-то уже сделал прививку. Решилась пойти и тоже привиться. Мне кажется, что я так внесла свой маленький вклад в то, что мы этот коронавирус победим несколько быстрее. Мне стало спокойнее от мысли, что я что-то сделала.

Мадина, 30 лет (косметолог)

Почему-то делать вакцину было страшновато. Сначала я не хотела. Но потом вспоминала, сколько людей похоронили мои близкие люди. У моей подруги скончался отец, у друзей мужа тоже были потери, у одного мама ушла, у другого бабушка. И еще люди, и еще… И тогда мы с супругом обсудили это и решили привиться. Он мне сказал: «Я не знаю тех, кто умер от вакцины, а вот тех, кто умер от ковида знаю». Я не нашла что ему ответить.