Двукратная чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева привилась от коронавируса
- Автор Хадижат
- 16 марта, 2021. Вторник 14:13
Дагестанская спортсменка, двукратная победительница чемпионата мира по боксу Зенфира Магомедалиева прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как подчеркнула Зенфира, она пошла на этот шаг с целью обезопасить своих близких, родных и не стать причиной их заболевания.
Она отметила, что после введения вакцины не почувствовала никаких изменений в самочувствии, все прошло хорошо.
«Позднее я сдам тест на наличие антител. Опыт моих коллег по цеху говорит, что они вырабатываются отлично, до подходящего защитного уровня», заключила Зенфира.
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