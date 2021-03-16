ЗАМАНА - Двукратная чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева привилась от коронавируса

Двукратная чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева привилась от коронавируса

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16 марта, 2021. Вторник 14:13
Двукратная чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева привилась от коронавируса

Дагестанская спортсменка, двукратная победительница чемпионата мира по боксу Зенфира Магомедалиева прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как подчеркнула Зенфира, она пошла на этот шаг с целью обезопасить своих близких, родных и не стать причиной их заболевания.
Она отметила, что после введения вакцины не почувствовала никаких изменений в самочувствии, все прошло хорошо.
«Позднее я сдам тест на наличие антител. Опыт моих коллег по цеху говорит, что они вырабатываются отлично, до подходящего защитного уровня», заключила Зенфира.

 

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