В администрации Курахского района обсудили темпы вакцинации

В администрации Курахского района обсудили темпы вакцинации жителей муниципалитета. В рамках еженедельного совещания, заместитель главного врача ЦРБ Омар Гададов доложил, что за всё время ограничительных мероприятий врачи района провели 6 906 исследований на коронавирусную инфекцию.

Из них 218 оказались положительными. Под наблюдением на дому на данный момент находятся 4 жителя человека. 303 пациента находятся на самостоятельной изоляции и уже сняты с медицинского наблюдения, в связи с завершениям двухнедельного карантина и отрицательными результатами тестов на коронавирус

Подводя результаты заседания, глава муниципалитета Замир Азизов дал поручение раз в неделю докладывать положение дел по количеству вакцинированных.