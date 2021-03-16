ЗАМАНА - В администрации Курахского района обсудили темпы вакцинации

В администрации Курахского района обсудили темпы вакцинации

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16 марта, 2021. Вторник 00:02
В администрации Курахского района обсудили темпы вакцинации

В администрации Курахского района обсудили темпы вакцинации жителей муниципалитета. В рамках еженедельного совещания, заместитель главного врача ЦРБ Омар Гададов доложил, что за всё время ограничительных мероприятий врачи района провели 6 906 исследований на коронавирусную инфекцию.

В администрации Курахского района обсудили темпы вакцинации
Вакцинация

Из них 218 оказались положительными. Под наблюдением на дому на данный момент находятся 4 жителя человека. 303 пациента находятся на самостоятельной изоляции и уже сняты с медицинского наблюдения, в связи с завершениям двухнедельного карантина и отрицательными результатами тестов на коронавирус
Подводя результаты заседания, глава муниципалитета Замир Азизов дал поручение раз в неделю докладывать положение дел по количеству вакцинированных.

 

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