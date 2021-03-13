Дагестанские депутаты проходят вакцинацию от коронавируса

Напомним, вся процедура состоит из 2-ух шагов с разницей в 21 день. Некоторые депутаты и сотрудники аппарата народного собрания проходят уже 2-ой шаг. Перед вакцинопрофилактикой им всем измерили температуру, давление и сатурацию насыщение крови кислородом. Предварительно депутаты были протестированы на наличие антител.

Как отметили депутаты, чувствуют они себя хорошо, никто из прошедших вакцинацию не испытал повышения температуры или каких-то других побочных реакций на препарат.

Уточним, что прививочная кампания в парламенте будет продолжена.