ЗАМАНА - Дагестанские депутаты проходят вакцинацию от коронавируса

Дагестанские депутаты проходят вакцинацию от коронавируса

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13 марта, 2021. Суббота 10:13
Дагестанские депутаты проходят вакцинацию от коронавируса

В Народном Собрании Республики Дагестан прошел очередной шаг вакцинопрофилактики от нового вируса Covid-19.

Дагестанские депутаты проходят вакцинацию от коронавируса
Вакцинация

Напомним, вся процедура состоит из 2-ух шагов с разницей в 21 день. Некоторые депутаты и сотрудники аппарата народного собрания проходят уже 2-ой шаг. Перед вакцинопрофилактикой им всем измерили температуру, давление и сатурацию насыщение крови кислородом. Предварительно депутаты были протестированы на наличие антител.
Как отметили депутаты, чувствуют они себя хорошо, никто из прошедших вакцинацию не испытал повышения температуры или каких-то других побочных реакций на препарат.
Уточним, что прививочная кампания в парламенте будет продолжена.

 

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