Валерий Владимирович отмечает, что чувствует себя прекрасно и надеется, что вакцина поможет ему избежать тяжелой болезни.
Главный дирижёр Национального симфонического оркестра Дагестана привился от COVID-19
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 14:16
Главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Дагестан, народный артист России, народный артист Республики Дагестан и Чеченской республики Валерий Хлебников прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.
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