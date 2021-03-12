ЗАМАНА - Главный дирижёр Национального симфонического оркестра Дагестана привился от COVID-19

Главный дирижёр Национального симфонического оркестра Дагестана привился от COVID-19

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12 марта, 2021. Пятница 14:16
Главный дирижёр Национального симфонического оркестра Дагестана привился от COVID-19

Главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Дагестан, народный артист России, народный артист Республики Дагестан и Чеченской республики Валерий Хлебников прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Главный дирижёр Национального симфонического оркестра Дагестана привился от COVID-19
Вакцинация

Валерий Владимирович отмечает, что чувствует себя прекрасно и надеется, что вакцина поможет ему избежать тяжелой болезни.

 

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