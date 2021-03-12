Джамал, менеджер кофейни:
– Вакцинироваться пока не спешу. Я думаю, что у меня выработался иммунитет против этой болезни, поскольку очень часто нахожусь в контакте с людьми. Мое мнение такое: многое здесь зависит от индивидуальных особенностей организма. Возможно, людям из группы риска – с ослабленным иммунитетом или хроническими болезнями – стоит привиться.
Наталья Сазонова, студентка:
– Я сначала сомневалась в вакцине, но потом пришла к мнению, что ей можно доверять. Препарат разработал Центр им. Гамалеи, который первым в мире создал и вакцину против Эболы. Наши ученые проделали большую работу, поэтому я решила в ближайшее время пойти в прививочный пункт.
Амин, мастер отделочных работ:
– У нас в семье недавно появился маленький ребенок, поэтому мы с женой решили сделать вакцину, чтобы не подвергать риску его здоровье. Раньше я уже делал прививку от гриппа, и ничего, жив и здоров. Это практически такая же вакцина.
Ирада, домохозяйка:
– Мы в семье приняли решение, что первым прививку сделает муж, посмотрим на результаты действия вакцины. Он уже записался на вакцинацию и должен получить прививку в ближайшие дни. Если вакцина не вызовет каких-то нежелательных побочных эффектов, я и дети тоже сделаем.