ЗАМАНА - Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району прошел вакцинацию

Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району прошел вакцинацию

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12 марта, 2021. Пятница 00:03
Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району прошел вакцинацию

Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району Магомедали Рабаданов прошел вакцинацию от коронавируса.

Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району прошел вакцинацию
Вакцинация

1-ый шаг вакцинопрофилактики Рамаданов прошел в Кайтагской районной больнице. Повторная вакцинация будет проведена через 21 день. Поделившись впечатлениями, Магомедали Рабаданов подчеркнул, что все прошло безболезненно, как и при обыкновенной внутримышечной инъекции. «У меня нет даже тени колебания, что наша лекарственный препарат продуктивен и безопасен. Слышал, что свыше 30-ти государств подали обращения на приобретение российской прививки Гам-Ковид-Вак, она же Спутник V. Думаю, что она поможет совладать с этим вирусом, и, в конце концов, позволит нам вернуться к привычной общественной жизни, сообщил глава муниципального МФЦ.

 

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