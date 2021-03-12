Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району прошел вакцинацию

1-ый шаг вакцинопрофилактики Рамаданов прошел в Кайтагской районной больнице. Повторная вакцинация будет проведена через 21 день. Поделившись впечатлениями, Магомедали Рабаданов подчеркнул, что все прошло безболезненно, как и при обыкновенной внутримышечной инъекции. «У меня нет даже тени колебания, что наша лекарственный препарат продуктивен и безопасен. Слышал, что свыше 30-ти государств подали обращения на приобретение российской прививки Гам-Ковид-Вак, она же Спутник V. Думаю, что она поможет совладать с этим вирусом, и, в конце концов, позволит нам вернуться к привычной общественной жизни, сообщил глава муниципального МФЦ.