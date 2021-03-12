1-ый шаг вакцинопрофилактики Рамаданов прошел в Кайтагской районной больнице. Повторная вакцинация будет проведена через 21 день. Поделившись впечатлениями, Магомедали Рабаданов подчеркнул, что все прошло безболезненно, как и при обыкновенной внутримышечной инъекции. «У меня нет даже тени колебания, что наша лекарственный препарат продуктивен и безопасен. Слышал, что свыше 30-ти государств подали обращения на приобретение российской прививки Гам-Ковид-Вак, она же Спутник V. Думаю, что она поможет совладать с этим вирусом, и, в конце концов, позволит нам вернуться к привычной общественной жизни, сообщил глава муниципального МФЦ.
Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району прошел вакцинацию
- Автор Хадижат
- 12 марта, 2021. Пятница 00:03
Руководитель МФЦ РД по Кайтагскому району Магомедали Рабаданов прошел вакцинацию от коронавируса.
Последнее от Хадижат
- Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов: "Решение вопросов, обозначенных на заседании в Совете Федерации приведет к улучшению условий жизни дагестанцев"
- Татьяна Беляева представила на Форуме "Медицина Дагестана" главные задачи развития здравоохранения региона
- Минэкономразвития Дагестана проводит отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров
- Заслуженный экономист РД Юсуп Умавов прокомментировал итоги Дней Дагестана в Совете Федерации
- Глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации