ЗАМАНА - Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса

Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса

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11 марта, 2021. Четверг 17:55
Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса

В четверг, 11 марта, в Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан прошла очередная добровольная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса
Вакцинация

На этот раз, прививку от COVID-19 получили около 30 сотрудников Администрации Главы и Правительства РД, в числе которых 1-ый замруководителя АГиП региона Мурад Казиев, руководитель Пресс-службы Главы РД Низами Гаджибалаев, а также начальники управлений, руководители отделов и специалисты.
В пятницу, 12 марта вакцинация сотрудников АГиП РД продолжится. Напомним, что записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг. Процедура является добровольной и бесплатной.

 

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