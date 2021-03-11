Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса

На этот раз, прививку от COVID-19 получили около 30 сотрудников Администрации Главы и Правительства РД, в числе которых 1-ый замруководителя АГиП региона Мурад Казиев, руководитель Пресс-службы Главы РД Низами Гаджибалаев, а также начальники управлений, руководители отделов и специалисты.

В пятницу, 12 марта вакцинация сотрудников АГиП РД продолжится. Напомним, что записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг. Процедура является добровольной и бесплатной.