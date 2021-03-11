На этот раз, прививку от COVID-19 получили около 30 сотрудников Администрации Главы и Правительства РД, в числе которых 1-ый замруководителя АГиП региона Мурад Казиев, руководитель Пресс-службы Главы РД Низами Гаджибалаев, а также начальники управлений, руководители отделов и специалисты.
В пятницу, 12 марта вакцинация сотрудников АГиП РД продолжится. Напомним, что записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг. Процедура является добровольной и бесплатной.
Работники Администрации Главы и Правительства РД продолжают вакцинироваться от коронавируса
- Автор Хадижат
- 11 марта, 2021. Четверг 17:55
В четверг, 11 марта, в Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан прошла очередная добровольная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
На этот раз, прививку от COVID-19 получили около 30 сотрудников Администрации Главы и Правительства РД, в числе которых 1-ый замруководителя АГиП региона Мурад Казиев, руководитель Пресс-службы Главы РД Низами Гаджибалаев, а также начальники управлений, руководители отделов и специалисты.
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