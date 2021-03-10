Бригада медицинских специалистов Республиканской станции переливания крови планирует взять кровь на анализ примерно у ста представителей журналистского сообщества.
Журналисты Дагестана сдали анализ крови на антитела к короновирусу
- Автор Хадижат
- 10 марта, 2021. Среда 17:15
Сегодня, 10 марта представители республиканских средств массовой информации сдали кровь на анализ с целью выявления наличия антител к короновирусу.
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