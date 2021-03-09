В Магарамкентском районе растет число желающих привиться от COVID-19

Уточним, что прививочный пункт в районе находится на базе ЦРБ. Первые дозы вакцины появились в районе три недели назад, за этот период вакцинацию прошли более 140 человек.

Как сообщают медики, иммунитет у у привитых к коронавирусу выработан на два года.