ЗАМАНА - В Магарамкентском районе растет число желающих привиться от COVID-19

В Магарамкентском районе растет число желающих привиться от COVID-19

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09 марта, 2021. Вторник 17:32
В Магарамкентском районе растет число желающих привиться от COVID-19

В Магарамкентском районе растет число жителей, желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В Магарамкентском районе растет число желающих привиться от COVID-19
Вакцинация

Уточним, что прививочный пункт в районе находится на базе ЦРБ. Первые дозы вакцины появились в районе три недели назад, за этот период вакцинацию прошли более 140 человек.
Как сообщают медики, иммунитет у у привитых к коронавирусу выработан на два года.

 

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