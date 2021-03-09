Уточним, что прививочный пункт в районе находится на базе ЦРБ. Первые дозы вакцины появились в районе три недели назад, за этот период вакцинацию прошли более 140 человек.
Как сообщают медики, иммунитет у у привитых к коронавирусу выработан на два года.
В Магарамкентском районе растет число желающих привиться от COVID-19
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 17:32
В Магарамкентском районе растет число жителей, желающих пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Уточним, что прививочный пункт в районе находится на базе ЦРБ. Первые дозы вакцины появились в районе три недели назад, за этот период вакцинацию прошли более 140 человек.
Последнее от Хадижат
- Заведующий кафедрой политэкономии ДГУ Низами Аскеров прокомментировал Дни Дагестана в Совете Федерации.
- Сотрудники Министерства промышленности и торговли РД прошли вакцинацию от коронавируса
- Владельцы АЗС Дагестана готовы к обелению отрасли
- Родители дагестанских выпускников присоединятся к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
- Сергей Меликов и Олег Матыцин обсудили вопросы строительства спортивных объектов в Дагестане