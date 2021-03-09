ЗАМАНА - Сотрудники Министерства промышленности и торговли РД прошли вакцинацию от коронавируса

Сотрудники Министерства промышленности и торговли РД прошли вакцинацию от коронавируса

Автор
09 марта, 2021. Вторник 16:13
Сотрудники Министерства промышленности и торговли РД прошли вакцинацию от коронавируса

Глава Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов вместе с работниками учреждения посетил Поликлинику №1 г. Махачкалы.

Сотрудники Министерства промышленности и торговли РД прошли вакцинацию от коронавируса
Вакцинация

Уточним, что неделей ране желающие привиться сотрудники Министерства прошли тестирование на наличие антител. Работники ведомства после необходимого обследования были допущены к вакцинопрофилактики. По окончанию процедуры выдавались особые памятки со сведениями о том, как вести себя после вакцинопрофилактики и датой 2-ой плановой вакцинации, которая должна пройти через 21 день. Все сотрудники, прошедшие первый этап вакцинации, чувствуют себя хорошо.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top