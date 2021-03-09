Уточним, что неделей ране желающие привиться сотрудники Министерства прошли тестирование на наличие антител. Работники ведомства после необходимого обследования были допущены к вакцинопрофилактики. По окончанию процедуры выдавались особые памятки со сведениями о том, как вести себя после вакцинопрофилактики и датой 2-ой плановой вакцинации, которая должна пройти через 21 день. Все сотрудники, прошедшие первый этап вакцинации, чувствуют себя хорошо.
Сотрудники Министерства промышленности и торговли РД прошли вакцинацию от коронавируса
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 16:13
Глава Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов вместе с работниками учреждения посетил Поликлинику №1 г. Махачкалы.
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