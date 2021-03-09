Сотрудники Министерства промышленности и торговли РД прошли вакцинацию от коронавируса

Уточним, что неделей ране желающие привиться сотрудники Министерства прошли тестирование на наличие антител. Работники ведомства после необходимого обследования были допущены к вакцинопрофилактики. По окончанию процедуры выдавались особые памятки со сведениями о том, как вести себя после вакцинопрофилактики и датой 2-ой плановой вакцинации, которая должна пройти через 21 день. Все сотрудники, прошедшие первый этап вакцинации, чувствуют себя хорошо.