ЗАМАНА - На 8 марта в Республике Дагестан от коронавируса привилось 17064 человека

На 8 марта в Республике Дагестан от коронавируса привилось 17064 человека

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09 марта, 2021. Вторник 14:42
На 8 марта в Республике Дагестан от коронавируса привилось 17064 человека

Подчеркивается, что более 13 тысяч привитых пользовались услугами профессионалов в стационарных пунктах, 4 тысячи человек привились в мобильных пунктах и 289 дагестанцев записались на вакцинопрофилактику через портал «Госуслуги».

На 8 марта в Республике Дагестан от коронавируса привилось 17064 человека
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