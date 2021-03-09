На 8 марта в Республике Дагестан от коронавируса привилось 17064 человека
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 14:42
Подчеркивается, что более 13 тысяч привитых пользовались услугами профессионалов в стационарных пунктах, 4 тысячи человек привились в мобильных пунктах и 289 дагестанцев записались на вакцинопрофилактику через портал «Госуслуги».
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