На 8 марта в Республике Дагестан от коронавируса привилось 17064 человека

Подчеркивается, что более 13 тысяч привитых пользовались услугами профессионалов в стационарных пунктах, 4 тысячи человек привились в мобильных пунктах и 289 дагестанцев записались на вакцинопрофилактику через портал «Госуслуги».