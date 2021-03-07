ЗАМАНА - Сотрудники Минтуризма Дагестана сдали анализ на наличие антител к COVID-19

Сотрудники Минтуризма Дагестана сдали анализ на наличие антител к COVID-19

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07 марта, 2021. Воскресенье 00:43
Сотрудники Минтуризма Дагестана сдали анализ на наличие антител к COVID-19

Анализы на наличие антител сдали работники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, под руководством врио министра ведомства Расула Ибрагимова.

Сотрудники Минтуризма Дагестана сдали анализ на наличие антител к COVID-19
Вакцинация

Тестирование проводилось мобильной бригадой ГБУ РД «Поликлиника 5». Как сообщили в пресс-центре учреждения, врачи ответили на все интересующие вопросы служащих ведомства по профилактике вируса Covid-19 и необходимости участия в процессе вакцинопрофилактики. После получения итогов изучения будет организована вакцинопрофилактика служащих от вируса Covid-19.

 

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