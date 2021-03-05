ЗАМАНА - Сотрудники республиканских изданий проходят вакцинацию

Сотрудники республиканских изданий проходят вакцинацию

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05 марта, 2021. Пятница 12:19
Сотрудники республиканских изданий проходят вакцинацию

Сотрудники редакций республиканских изданий и книжных издательств получают свои прививки в рамках массовой вакцинации, организованной на территории Дагестана в целях недопущения новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники республиканских изданий проходят вакцинацию
Вакцинация

Отмечено, что представители редакционного издания «Замана», не имеющие хронических заболеваний в период обострения, тоже проходят вакцинацию.

 

 

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