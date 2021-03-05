Главному редактору газеты «Голос времени» сделали прививку от вируса

Спустя 21 день после получения первой прививки от коронавируса главный редактор редакции газеты «Голос времени» прошла второй этап вакцинации, сообщил в издании.

Отмечено, что на сегодняшний день по всему району прививку «Гам-КОВИД-Вак» получили около 300 человек.

В завершение процедуры руководитель газеты Умугали Яхьяева отметила, что никакого подвоха в том, что вакцина бесплатна – нет.