Отмечено, что на сегодняшний день по всему району прививку «Гам-КОВИД-Вак» получили около 300 человек.
В завершение процедуры руководитель газеты Умугали Яхьяева отметила, что никакого подвоха в том, что вакцина бесплатна – нет.
Спустя 21 день после получения первой прививки от коронавируса главный редактор редакции газеты «Голос времени» прошла второй этап вакцинации, сообщил в издании.
Отмечено, что на сегодняшний день по всему району прививку «Гам-КОВИД-Вак» получили около 300 человек.
В завершение процедуры руководитель газеты Умугали Яхьяева отметила, что никакого подвоха в том, что вакцина бесплатна – нет.
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