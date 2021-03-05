ЗАМАНА - Сотрудники Администрации Главы и Правительства Дагестана проходят вакцинацию от коронавируса

Сотрудники Администрации Главы и Правительства Дагестана проходят вакцинацию от коронавируса

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05 марта, 2021. Пятница 00:11
Сотрудники Администрации Главы и Правительства Дагестана проходят вакцинацию от коронавируса

Руководитель Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района Гаджи Султанов вакцинировался от коронавирусной инфекции в Новолакской районной больнице №1.

Сотрудники Администрации Главы и Правительства Дагестана проходят вакцинацию от коронавируса
Вакцинация

Вместе с главой учреждения с целью вакцинации медиков посетили работники управления и руководства строящихся объектов «Новострой». Добровольцы получили п1-ый элемент прививки «Гам-Ковид-Вак».
Также, сотрудники отдела восстановления Ауховского района прошли предварительный шаг вакцинопрофилактики и состоят в очереди для прохождения иммунопрофилактики против коронавирусной инфекции через 21 день.

 

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