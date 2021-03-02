В Дахадевском районе вакцинацию прошли деятели культуры

Участники вакцинации предварительно прошли положенный осмотр у врача. Решение получить прививку работники культуры объяснили тем, что ежедневно контактируют с большим количеством людей и решили обезопасить себя и окружающих. «В силу выполнения собственных служебных обязательств мы должны проявлять заботу не только о себе, но и о тех, кто рядом», подчеркнул руководитель дома культуры села Уркарах Арслан Гасанов.

Напомним, что записаться на вакцинацию может любой желающий. Сделать это возможно обратившись в свою поликлинику, или же с помощью интернет-портала "Госуслуги".