ЗАМАНА - В Дахадевском районе вакцинацию прошли деятели культуры

В Дахадевском районе вакцинацию прошли деятели культуры

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02 марта, 2021. Вторник 08:29
В Дахадевском районе вакцинацию прошли деятели культуры

Вакцинацию «Гам-Ковид-Вак» на базе ЦРБ Дахадаевского района провели работники культуры района.

В Дахадевском районе вакцинацию прошли деятели культуры
Вакцинация

Участники вакцинации предварительно прошли положенный осмотр у врача. Решение получить прививку работники культуры объяснили тем, что ежедневно контактируют с большим количеством людей и решили обезопасить себя и окружающих. «В силу выполнения собственных служебных обязательств мы должны проявлять заботу не только о себе, но и о тех, кто рядом», подчеркнул руководитель дома культуры села Уркарах Арслан Гасанов.

Напомним, что записаться на вакцинацию может любой желающий. Сделать это возможно обратившись в свою поликлинику, или же с помощью интернет-портала "Госуслуги".

 

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