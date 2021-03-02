ЗАМАНА - В Кайтагском районе обсудили ход вакцинации от коронавируса

В Кайтагском районе обсудили ход вакцинации от коронавируса

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02 марта, 2021. Вторник 00:13
В Кайтагском районе обсудили ход вакцинации от коронавируса

В администрации Кайтагского района  прошло оперативное заседание, в рамках которого были оговорены вопросы проведения вакцинопрофилактики жителей. Как сообщил руководитель района Алим Темирбулатов, главы некоторых сельских советов на собственном личном примере показывают значимость вакцинопрофилактики и проводят достаточную информационную работу.

В Кайтагском районе обсудили ход вакцинации от коронавируса
Вакцинация

«Чем больше людей пройдут вакцинопрофилактику, тем меньше возможностей будет выявить новые болезни, поэтому вопросы информационного просвещения сейчас имеют большое значение», сообщил руководитель района. А также, глава районной больницы Магомед Алишихов сообщил про то, что в муниципалитет поступила еще одна партия вакцины, состоящая из 300 доз. Подводя результаты обсуждения, глава района Алим Темирбулатов упомянул, что решением оперативного штаба Республики Дагестан ограничения не будут сняты до того времени, пока не будет организована достаточная иммунная прослойка жителей.

 

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