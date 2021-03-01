Как сообщил журналист, днем ранее он прошел необходимое обследование в поликлинике Каспийска и заполнил анкету. На данный момент, чувствует он себя хорошо. Стоит отметить, что в Республике Дагестан действует 80 пунктов вакцинопрофилактики, привились от коронавирусной инфекции на данный момент более десяти тысяч жителей.
Заместитель главного редактора «Илчи» вакцинировался первым в коллективе
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 14:28
Сегодня первый компонент вакцины получил заместитель главного редактора «Илчи» Руслан Кардашов.
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