Заместитель главного редактора «Илчи» вакцинировался первым в коллективе

Как сообщил журналист, днем ранее он прошел необходимое обследование в поликлинике Каспийска и заполнил анкету. На данный момент, чувствует он себя хорошо. Стоит отметить, что в Республике Дагестан действует 80 пунктов вакцинопрофилактики, привились от коронавирусной инфекции на данный момент более десяти тысяч жителей.