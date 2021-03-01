ЗАМАНА - Собственный корреспондент газеты «Ёлдаш» Гебек Конакбиев прошел вакцинацию от Covid–19

Собственный корреспондент газеты «Ёлдаш» Гебек Конакбиев прошел вакцинацию от Covid–19

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01 марта, 2021. Понедельник 14:21
Собственный корреспондент газеты «Ёлдаш» Гебек Конакбиев прошел вакцинацию от Covid–19

Жители Хасавюртвского района проходят очередной этап вакцинопрофилактики. На этот раз, участие в вакцинации приняли депутаты сельских поселений, под руководством главы районного Собрания парламентариев Магомеда Лабазанова, структурные подразделения администрации и медицинские работники.

Собственный корреспондент газеты «Ёлдаш» Гебек Конакбиев прошел вакцинацию от Covid–19
Вакцинация

По словам главврача Хасавюртовского района Шамиля Минатуллаева вакцинопрофилактика проводится в 4-х пунктах и за этот период времени прививку от коронавируса сделали 1200 человек.

Сегодня, в числе остальных, вакцинацию решил пройти и корреспондент газеты «Ёлдаш»Гебек Конакбиев. "Я, как и председатель сельского Собрания с. Эндирей и как гражданин забочусь о самочувствии депутатского корпуса села, избирателей, ну и конечно, своих родственников и знакомых.
Вакцинация на мой взгляд, сегодня нужна для выработки коллективной безопасности при текущем положении дел с сильной эпидемией. Мне хочется призвать всех дагестанцев проявить осознанность, ответственность в данном принципиальном вопросе и предотвратить распространение коронавирусной инфекции путем вакцинации", отметил Гебек Конакбиев.

 

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