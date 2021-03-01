По словам главврача Хасавюртовского района Шамиля Минатуллаева вакцинопрофилактика проводится в 4-х пунктах и за этот период времени прививку от коронавируса сделали 1200 человек.
Сегодня, в числе остальных, вакцинацию решил пройти и корреспондент газеты «Ёлдаш»Гебек Конакбиев. "Я, как и председатель сельского Собрания с. Эндирей и как гражданин забочусь о самочувствии депутатского корпуса села, избирателей, ну и конечно, своих родственников и знакомых.
Вакцинация на мой взгляд, сегодня нужна для выработки коллективной безопасности при текущем положении дел с сильной эпидемией. Мне хочется призвать всех дагестанцев проявить осознанность, ответственность в данном принципиальном вопросе и предотвратить распространение коронавирусной инфекции путем вакцинации", отметил Гебек Конакбиев.