ЗАМАНА - Глава Казбековского района прошел вакцинацию

Глава Казбековского района прошел вакцинацию

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01 марта, 2021. Понедельник 12:37
Глава Казбековского района прошел вакцинацию

«Известно, что любую болезнь можно победить вакцинацией», - сообщил глава района, получив свою вакцину.

Глава Казбековского района прошел вакцинацию
Вакцинация

На базе ЦРБ главе муниципалитета предварительно измерили температуру тела, сатурацию и артериальное давление.

Отметим, что вакцинацию в республике на сегодняшний день прошли 11675 человек.  

 

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