На базе ЦРБ главе муниципалитета предварительно измерили температуру тела, сатурацию и артериальное давление.
Отметим, что вакцинацию в республике на сегодняшний день прошли 11675 человек.
«Известно, что любую болезнь можно победить вакцинацией», - сообщил глава района, получив свою вакцину.
На базе ЦРБ главе муниципалитета предварительно измерили температуру тела, сатурацию и артериальное давление.
Отметим, что вакцинацию в республике на сегодняшний день прошли 11675 человек.
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