Сотрудники Министерства образования и науки РД проходят вакцинацию от коронавируса

Такие же мероприятия проходят и в учреждениях, подконтрольных Министерству образования и науки РД. Например, в Индустриально-промышленном колледже города Избербаша проведены встречи преподавательского состава с медицинскими специалистами городской больницы. В скором времени преподаватели пройдут вакцинопрофилактику. Педагоги института машиностроения и сервиса им С. Орджоникидзе ожидают итогов анализа на наличие антител для предстоящего вакцинирования.