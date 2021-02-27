ЗАМАНА - Сотрудники Министерства образования и науки РД проходят вакцинацию от коронавируса

Сотрудники Министерства образования и науки РД проходят вакцинацию от коронавируса

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27 февраля, 2021. Суббота 10:09
Сотрудники Министерства образования и науки РД проходят вакцинацию от коронавируса

26 февраля, сотрудники министерства образования и науки РД вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Сотрудники Министерства образования и науки РД проходят вакцинацию от коронавируса
Вакцинация

Такие же мероприятия проходят и в учреждениях, подконтрольных Министерству образования и науки РД. Например, в Индустриально-промышленном колледже города Избербаша проведены встречи преподавательского состава с медицинскими специалистами городской больницы. В скором времени преподаватели пройдут вакцинопрофилактику. Педагоги института машиностроения и сервиса им С. Орджоникидзе ожидают итогов анализа на наличие антител для предстоящего вакцинирования.

 

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