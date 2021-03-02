Глава селения Джавгат Кайтагского района привился от коронавируса

Вместе с односельчанами, он посетил больницу с целью прохождения первого этапа вакцинации. Пройдя все необходимые этапы обследования у терапевта, они направились в специально оборудованный прививочный кабинет. Напомним, что вторая прививка, по всем правилам вакцинации, будет проведена через 21 день.

Записаться на прививку может любой желающий по номеру 122 или через регистратуру медучреждения. Также запись можно провести на портале «Госуслуги».