ЗАМАНА - Глава селения Джавгат Кайтагского района привился от коронавируса

Глава селения Джавгат Кайтагского района привился от коронавируса

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02 марта, 2021. Вторник 08:56
Глава селения Джавгат Кайтагского района привился от коронавируса

В Кайтагском районе продолжается вакцинация. На этот раз, Центральную районную больницу посетил глава одного из самых крупных населенных пунктов района селения Джавгат Гасанбек Мирзаев.

Глава селения Джавгат Кайтагского района привился от коронавируса
Вакцинация

Вместе с односельчанами, он посетил больницу с целью прохождения первого этапа вакцинации. Пройдя все необходимые этапы обследования у терапевта, они направились в специально оборудованный прививочный кабинет. Напомним, что вторая прививка, по всем правилам вакцинации, будет проведена через 21 день.
Записаться на прививку может любой желающий по номеру 122 или через регистратуру медучреждения. Также запись можно провести на портале «Госуслуги».

 

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