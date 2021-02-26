Сотрудники Минфина Дагестана проходят вакцинацию от коронавируса

Сотрудники Министерства финансов Дагестана проходят первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. В рамках этого, сотрудники медперсонала и врачи проверили наличие каких-либо противопоказаний к прививкам, а также состояние здоровья сотрудников министерства.

Уточним, что в регионе на сегодняшний день от коронавирусной инфекции привились 10 542 человека. Напомним, что в Дагестане действует 80 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно по номеру 122 или через регистратуру медучреждения. Также запись можно провести на портале «Госуслуги».