ЗАМАНА - В Дахадаевском районе началась массовая вакцинация населения от COVID-19

В Дахадаевском районе началась массовая вакцинация населения от COVID-19

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25 февраля, 2021. Четверг 14:54
В Дахадаевском районе началась массовая вакцинация населения от COVID-19 В Дахадаевском районе началась массовая вакцинация населения от COVID-19 В Дахадаевском районе началась массовая вакцинация населения от COVID-19

Вакцинопрофилактика от коронавирусной инфекции служащих аппарата администрации стартовала в Дахадаевском районе.

В Дахадаевском районе началась массовая вакцинация населения от COVID-19
Вакцинация

Одними из первых ставят прививки заместители главы и руководители организаций и учреждений, сообщает пресс-центр муниципалитета. С начала пандемии в администрации были приняты все основные меры защиты здоровья сотрудников организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала, при входе в администрацию проводился замер температуры у сотрудников и посетителей.

Сегодня, работники аппарата лично принимают решение об участии в прививочной кампании. Вакцинопрофилактику проводит медицинский персонал районной больницы, предварительно проводит осмотр пациентов и узнает информацию о состоянии злровья человека.
Уточним, что для правильного хранения вакцины в районе предусмотрено необходимое морозильное оборудование.

 

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