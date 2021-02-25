В Дахадаевском районе началась массовая вакцинация населения от COVID-19

Одними из первых ставят прививки заместители главы и руководители организаций и учреждений, сообщает пресс-центр муниципалитета. С начала пандемии в администрации были приняты все основные меры защиты здоровья сотрудников организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала, при входе в администрацию проводился замер температуры у сотрудников и посетителей.

Сегодня, работники аппарата лично принимают решение об участии в прививочной кампании. Вакцинопрофилактику проводит медицинский персонал районной больницы, предварительно проводит осмотр пациентов и узнает информацию о состоянии злровья человека.

Уточним, что для правильного хранения вакцины в районе предусмотрено необходимое морозильное оборудование.