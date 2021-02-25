Минспорт Дагестана готовится к вакцинации

Коллектив Минспорта Дагестана во главе с руководителем ведомства Магомедом Магомедовым сдал анализы на наличие антител к вирусу Covid-19.

Тестирование служащих проводилось мобильной бригадой медиков столичной поликлиникники 4. Процедура проводилась два дня. В 1-ый день врачи провели ПЦР-тестирование, выявляющее наличие вируса в организме. Во 2-ой день проводился забор венозной крови, который определит находятся ли в организме антитела к коронавирусу.

Врачи тщательно отвечали на все интересующие вопросы служащих ведомства по профилактике вируса Covid-19 и необходимости участия в процессе вакцинопрофилактики.

Стоит отметить, что прививка от коронавируса положена всем здоровым взрослым россиянам. Вакцинация является добровольным решением каждого.