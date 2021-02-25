ЗАМАНА - Минспорт Дагестана готовится к вакцинации

Минспорт Дагестана готовится к вакцинации

Автор
25 февраля, 2021. Четверг 14:39
Минспорт Дагестана готовится к вакцинации

Коллектив Минспорта Дагестана во главе с руководителем ведомства Магомедом Магомедовым сдал анализы на наличие антител к вирусу Covid-19.

Минспорт Дагестана готовится к вакцинации
Вакцинация

Тестирование служащих проводилось мобильной бригадой медиков столичной поликлиникники 4. Процедура проводилась два дня. В 1-ый день врачи провели ПЦР-тестирование, выявляющее наличие вируса в организме. Во 2-ой день проводился забор венозной крови, который определит находятся ли в организме антитела к коронавирусу.

Врачи тщательно отвечали на все интересующие вопросы служащих ведомства по профилактике вируса Covid-19 и необходимости участия в процессе вакцинопрофилактики.

Стоит отметить, что прививка от коронавируса положена всем здоровым взрослым россиянам. Вакцинация является добровольным решением каждого.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top